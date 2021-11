Tebas vota Ansu Fati: “Uguale o anche più forte di Mbappé”

Il presidente della Liga Javier Tebas, ai microfoni de Il Partidazo de Cope, ha avuto modo di parlare anche di Kylian Mbappé, giovane attaccante francese del Paris Saint-Germain che da tempo è grande obiettivo del Real Madrid di Florentino...

Un po' a sorpresa, però, Tebas ha preferito esaltare un altro giovane già presente in Spagna: Ansu Fati. "Mbappé in Liga? Mi piace sempre dare molto valore a quello che abbiamo in Spagna e in Spagna abbiamo Ansu Fati. È stato sfortunato con l'infortunio, ma la velocità con cui è tornato e ha ciò che ha dimostrato lo rendono uguale o anche più forte di Mbappè", il commento di Tebas.