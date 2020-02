Tegola Bayern, Lewandowski out un mese

Robert Lewandowski fa “crac”. L’attaccante del Bayern Monaco dovrà restare ai box per un mese a causa di un brutto infortunio. La stella del Bayern si è infortunato durante la partita di Champions vinta 0-3 contro il Chelsea. Il polacco è stato tra l’altro uno degli artefici del trionfo grazie al suo gol e ai due assist per Gnabry.

Oggi però la doccia gelata per il mondo Bayern: “Robert Lewandowski ha riportato la rottura della tibia del ginocchio sinistro durante la vittoria per 3-0 di ieri sul Chelsea. Dopo 10 giorni di immobilizzazione, inizierà la riabilitazione. L’attaccante resterà fuori per circa quattro settimane”.

Un ko che non ci voleva per il Bayern, ancora impegnato nella corsa al titolo in Germania.