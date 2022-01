Tegola Real Madrid: Carvajal positivo al Covid salta finale di Supercoppa

Problema per mister Carlo Ancelotti

Dopo aver vinto la semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, il Real Madrid si prepara all'atto finale che vedrà la formazione di Carlo Ancelotti impegnata contro l'Atletico Bilbao. I Blancos sono i chiari favoriti al successo anche se dovranno fare a meno di una pedina importantissima come Dani Carvajal. Nessun infortunio per lo spagnolo ma, come spesso sta capitando in questi ultimi mesi, è il Covid a mettersi tra lui e la finale del torneo.