Ten Hag: “C’è un giocatore del passato che avrei voluto allenare al Manchester United”

Intervista ai canali ufficiali del Manchester United per mister Erik Ten Hag che ha affrontato diversi argomenti. In modo particolare, per la rubrica " Ask Erik " è stato domandato al manager Red Devils quale calciatore del passato avrebbe desiderato allenare ora nella sua squadra.

Da un giocatore del passato ad uno del presente e del futuro, Garnacho. Il tecnico Red Devils si è soffermato anche sul giovane calciatore per il quale i fan vanno già matti: "Devo dire la verità: non credo esistano tanti giocatori in Premier League come lui. Non solo nell'1vs1 ma anche per come gioca per la squadra. Devo dire che ha capito come giocare di squadra e sta migliorando molto. Per il club è un vantaggio avere giovani di talento da portare in prima squadra e che possano subito essere così bravi".