Ten Hag difende Rashford: “Ecco come tornerà quello dell’anno scorso…”

Nell'occhio del ciclone che sta risucchiando il Manchester United non c'è solo Eric ten Hag. Marcus Rashford, votato dai tifosi com miglior calciatore dei Red Devils nello scorso campionato, sta facendo molta fatica a ripetere le prestazioni cui aveva abituato. In conferenza stampa, però, l'allenatore olandese ha confermato la totale fiducia nel suo numero dieci per invertire il trend negativo della squadra. Lo United giocherà domani in casa del Fulham, e ten Hag ha parlato così nell'intervista della vigilia a MUTV: "Stiamo lavorando per migliorare il nostro gioco, e le qualità di Marcus sono fondamentali per questa squadra. Ho piena fiducia in lui."