Ten Hag e la Premier League: “Dominio Liverpool e City finito? Non credo ma…”

Il tecnico del Manchester United sul livello del campionato inglese.

In vista della gara di domenica contro il Liverpool, Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dell'ambiente Reds ma anche, in generale, della Premier League e del dominio degli ultimi anni proprio della squadra di Klopp e del Manchester City che, in questa stagione, sembra meno evidente.

"Sono stato ad Anfield. Non vedo l'ora. So che l'ambiente e l'atmosfera saranno fantastici ma ostile nei nostri confronti. Ci piace. Ovviamente è un test affrontare il Liverpool, ma non vediamo l'ora di farlo. Sappiamo che la mia squadra sarà pronta ad andare avanti con lotta e fiducia. Sappiamo che sarà difficile. Sappiamo che dovremo soffrire. Dobbiamo sacrificarci per ottenere un buon risultato", ha detto Ten Hag a proposito del match dei Red Devils contro i Reds.

Parlando del campionato inglese: "Il dominio del Liverpool e del Manchester City è finito in Premier League? Il Liverpool ha un'ottima gestione, con un ottimo modo di giocare, una buona filosofia e una buona strategia. Quindi no, non credo. Ma non parliamo di altri club. Parliamo di noi. Penso che stiamo andando nella giusta direzione con la nostra filosofia, strategia e cultura. Dobbiamo continuare a migliorare, si tratta solo di questo. Riguarda il futuro e riguarda il presente. Affrontiamo un avversario fantastico e non vediamo l'ora".