Rebus capitano in casa Manchester United. Il tecnico non fa sconti a nessuno.

Si prepara alla nuova stagione il Manchester United di Erik Ten Hag che nelle scorse ore è sceso in campo per un'amichevole contro il Leeds. Per la formazione Red Devils una prima vittoria con diversi volti inediti rispetto alle formazioni della scorsa annata. Tra tutti quello di Mason Mount, neo acquisto del club. Ma a prendersi la scena è stato il tecnico dopo la gara.

Infatti, come riportato dal The Athletic, tra le varie domande a cui ha risposto l'allenatore c'è stata quella in merito al ruolo di capitano della squadra. Il tema è molto sentito nell'ambiente dato che dal 2020 sarebbe Harry Maguire il "titolare della fascia", peccato che il difensore non giochi con costanza e sia, di fatto, la quarta o quinta scelta per il mister.