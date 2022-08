Ten Hag, pugno duro allo United: no a giorno libero e 13 km di corsa “punitiva”

Sono giornate molto tese in casa Manchester United dopo le due partite di Premier League che hanno visto il club perdere sia contro il Brighton che contro il Brentford. Sei gol subiti, uno solo segnato e tanti rumors di malumori anche in ottica mercato con la situazione Cristiano Ronaldo sempre a tenere banco. Nelle scorse ore erano arrivate indiscrezioni relativamente ad un allenamento punitivo che Erik Ten Hag aveva programmato per la squadra dopo la debacle di sabato sera.

Al mister non è andato giù il 4-0 subito e per questo, insieme al suo staff, ha optato per un allenamento supplementare annullando il giorno libero della squadra. Come riportato dal Daily Mail, il tecnico dei Red Devils ha quindi punito i suoi giocatori cancellando il giorno libero e facendo loro correre oltre 13 chilometri con 30 gradi di temperatura.