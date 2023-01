Ten Hag, stoccata indiretta a CR7? “C’è solo un Messi, gli altri devono lavorare per la squadra”

Tutto è pronto per il big match di Premier League tra Arsenal e Manchester United e mister Erik Ten Hag, allenatore dei Red Devils è carico ai microfoni di Sky Sports per parlare della gara. Non manca anche un passaggio interessante che riguarda in particolare due delle stelle della sfida: Martin Odegaard e Bruno Fernandes. In tal senso, una frase del tecnico potrebbe far pensare ad una frecciata indiretta a... Cristiano Ronaldo.