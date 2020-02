Tenerife, il capitano scatta foto con simpatizzante nazi: bufera, poi le scuse

Impazza la polemica in Spagna. Dopo una partita del Tenerife, club di Serie B spagnola, il capitano della squadra è stato fermato da un tifoso per le consuete foto post gara.

Peccato che quel tifoso fosse un simpatizzante nazi. Una volta in rete, Suso Fontana è stato bersagliato dalle polemiche dei tifosi. Ci ha pensato poi lo stesso capitano su Twitter a chiedere scusa: “Una persona mi chiede di fare una foto e io accetto come sempre, senza fare attenzione ai suoi tatuaggi e senza sapere chi sia. Rifiuto qualsiasi condotta estremista o ideologia che inneggi alla violenza. Ho sempre lottato per i valori che uniscono la nostra società. La tolleranza e il rispetto sono imprescindibili per me. Chiedo scusa a chi si possa essere sentito offeso dal gesto”.