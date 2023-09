Tensione tra Neymar e Jorge Jesus: l’allenatore rischia l’esonero dall’Al Hilal

Ha del clamoroso l'indiscrezione riportata da diversi media spagnoli e portoghesi. Si tratta del processo di ambientamento di Neymar in Arabia Saudita, che non starebbe volgendo al meglio a causa di alcune scintille con il tecnico dell' Al Hilal , Jorge Jesus . Secondo la fonte, se la situazione non si risolve si potrebbe procedere addirittura con un esonero dell'allenatore.

TENSIONI: Tutto è cominciato nel corso della scorsa sfida della Champions asiatica che ha visto proprio Neymar fare il suo esordio in Arabia Saudita. Parliamo della sfida contro il Navbahor Namangan, pareggiata in extremis e con una cattiva prima apparizione del brasiliano. Il giocatore pare sia stato ripreso in spogliatoio dal tecnico, Jorge Jesus, il quale lo ha rimproverato per il suo comportamento in campo dove ha più volte scelto la giocata sbagliata ed è andato ad un passo dall'espulsione. O Ney non ha preso con favore il servizio rivoltogli e pare si sia scagliato contro l'allenatore e chiede ora l'allontanamento. Come ricordato in precedenza, se non risolveranno tra loro sarà il club ad intervenire. E ad avere la peggio sarà a quel punto mister Jesus.