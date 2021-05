Tentativo di furto a casa di Neymar: arrestato fanatico religioso

Tentativo di furto a casa Neymar, il ragazzo era un fanatico religioso

Il Paris Saint-Germain si appresta ad affrontare un’ultima giornata di Ligue 1 al cardiopalma, ad un punto di svantaggio dal Lille capolista. Tutto verrà deciso in 90 minuti per Neymar e compagni, con il brasiliano vittima di un episodio poco piacevole.

Il mago del pallone ex Barcellona, infatti, ha subito una tentata irruzione nella sua abitazione. Stando a quanto riporta L’Equipe, un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dopo aver attraversato il muro perimetrale della sua casa, presso La Celle-Saint-Cloud, e si sarebbe addirittura spinto a pochi metri dal portone della villa, prima della sua fuga una volta avvistato dalla sicurezza. Arrestato nella notte tra sabato e domenica, il ragazzo è stato sorpreso con uno zaino contenente alcune Bibbie: l’obiettivo sarebbe stato quello di trasmettere “la parola di Dio” a Neymar. Dopo un consulto di un esperto, per il 26enne è stato predisposto il ricovero in un ospedale psichiatrico.