Ter Stegen cuore d’oro: regala la maglia a piccolo tifoso dopo la gara di Champions League

È bastato poco a Marc-André ter Stegen per far felice un giovane tifoso. Dopo la partita di Champions League tra il suo Barcellona e lo Slavia Praga – i blaugrana si sono imposti per 2-1 – il portiere, passato alla cronaca di recente per alcuni sfoghi nei confronti della Nazionale tedesca e, adesso, anche verso i compagni di club, si è distinto per la prova in campo e per la generosità fuori dal terreno di gioco.

Il piccolo fan si era organizzato con tanto di cartello in cui chiedeva, dopo la partita, la maglia all’estremo difensore. Ter Stegen, ha gara conclusa, lo ha accontentato regalandogli la sua maglia. Un bel gesto che ha fatto felice il giovanissimo tifoso del Barcellona, giunto fino a Praga per lui…