Ter Stegen e il saluto a Messi: “Anche se ogni tanto non eravamo d’accordo sei una leggenda”

Il portiere tedesco saluta Messi dopo l'annuncio dell'addio al Barcellona

Marc André Ter Stegen saluta Lionel Messi . Il portiere, insieme a Gerard Piqué, Jordi Alba e Sergio Roberto, è uno dei quattro "sopravvissuti" dell'undici che ha alzato l'ultima Champions League per il Barcellona. All'indomani dell'addio del 10 argentino, il tedesco ha voluto dedicargli un particolare saluto nel quale, seppur in modo elegante, ha ammesso che quei rumors che ogni tanto lo volevano in disaccordo con La Pulce, erano veritieri...

MESSAGGIO - "Leo, è stato un piacere giocare con te in tutti questi anni e vivere insieme tante gioie importanti e tanti titoli", ha esordito Ter Stegen nel suo posto Instagram. "Anche se di tanto in tanto non abbiamo la stessa opinione - le parole del portiere tedesco tramite il suo account Instagram - siamo sempre andati nella medesima direzione ed entrambi siamo cresciuti come persone. Hai fatto la storia con il club della tua vita e ne uscirai come una vera leggenda, grazie a traguardi che nessun altro calciatore riuscirà mai a raggiungere. Hai cambiato il calcio".