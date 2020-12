Ter Stegen e l’incubo… Aduriz: “Sempre stato difficile da affrontare. Amo giocare coi piedi ma adoro di più parare”

Marc André Ter Stegen, portiere del Barcellona, si racconta e lo fa in una curiosa ed interessante intervista rilasciata a Mundo Deportivo. L’estreno difensore tedesco dei blaugrana, indiscusso numero uno del club di Koeman, ha parlato del suo ruolo ma anche degli avversari più tosti affrontati in carriera.

Ter Stegen: da Aduriz all’amore per le parate

“Quale altro ruolo vorrei ricoprire in campo? Sinceramente nessuno. Sono contento di fare il portiere, mi piace giocare con i piedi è vero, ma non cambierei il mio ruolo mai”, ha detto Ter Stegen. “Se proprio dovessi scegliere mi sposterei in attacco, non in difesa”.

E ancora: “La mia miglior parata? Non ne ho una in particolare, ma probabilmente l’ho fatta nell’anno in cui vincemmo la Champions League a Monaco”. E infine sui rivali pià difficili affrontati: “L’attaccante che mi ha dato più problemi? Aduriz è un giocatore che negli ultimi anni è sempre stato difficile da affrontare, ha il senso del gol e sa muoversi nell’area di rigore molto bene. Ce ne sono altri molto bravi ma nessuno è in grado di rendermi nervoso perchè sono anni che lavoro e faccio le cose per bene e non devo esserlo”.