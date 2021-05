Ter Stegen: “L’8-2 subito dal Bayern ci ha ferito nell’onore. E dopo 6-0 con la Spagna…”

"A seguito di quei due k.o. in tanti mi hanno chiesto 'Che succede Marc? Come è potuto accadere?'"

"Le sconfitte per 8-2 in Champions contro il Bayern e quella subita contro la Spagna per 6-0? Beh, devo dire che per quanto riguarda la partita contro il Bayern Monaco portiamo ancora tanto rispetto", ha detto Ter Stegen. "Sono stati molto bravi, incredibilmente bravi. E in Spagna hanno reso omaggio a quanto hanno fatto contro noi del Barcellona. Sinceramente quella sconfitta pesa. Ci ha ferito nell'orgoglio e nell'onore. Non posso negarlo. Ma in quel momento non potevamo fermare la loro forza. Lo ammetto". Sul 6-0 subito dalla Germania contro la Spagna in Nations League: "Anche quella sconfitta ci ha fatto venire in testa tanti punti interrogativi. Anche a livello personale dopo quella sfida mi hanno chiesto 'Marc, come è potuto accadere? Cosa è successo?'".