Ter Stegen, messaggio (anche) a Neuer: “La gente sa cosa sono capace di fare e l’ho dimostrato…”

Battaglia a suon di parole e, da questa notte, anche di parate. Continua il botta e risposta a distanza tra Neuer e Ter Stegen dopo la polemica sulle occasioni di giocare da titolare per la Nazionale tedesca.

Il portiere del Barcellona aveva pubblicamente reclamato spazio con la Germania, ricevendo il rimprovero dell’estremo difensore del Bayern Monaco. Dopo un diverbio verbale, però, il portiere blaugrana ha fatto parlare il campo: decisivo, infatti, sul rigore calciato da Reus nel debutto del Barcellona in Champions League. Una parata che ha salvato i blaugrana dal ko.

Al termine della gara, come riporta Mundo Deportivo, ter Stegen ha parlato ai microfoni di Movistar alzando la testa e mettendo in chiaro le cose.

ECCO CHI SONO – Inizia da lontano il portiere, fino ad arrivare alle sue qualità: “La gara? Penso che il Borussia abbia avuto situazioni importanti perché noi non eravamo messi bene in campo. Hanno molta qualità. Alla fine sono contento che abbiamo preso un punto”. E poi sull’episodio decisivo, anche a livello personale: “Il rigore di Reus? È difficile studiarlo, perché cambia sempre. Ma ho avuto la sensazione ed è stata quella giusta”. Infine, la risposta che riaccende la polemica anche con Neuer: “Le persone sanno cosa sono in grado di fare e guardo solo me stesso. Voglio sempre essere al cento per cento e anche questa volta è stata una buona occasione per dimostrarlo“, ha concluso ter Stegen.