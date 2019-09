Ter Stegen replica a Neuer: “Non è rispettoso, io sempre corretto con lui”

La querelle tra i portieri continua a tenere banco in Germania. Dopo la stoccata di Manuel Neuer, arriva la precisazione di Marc-André Ter Stegen. Il numero uno del Barcellona ci tiene a far sapere il suo pensiero sull’attuale situazione nella nazionale tedesca: “C’è competizione tra di noi, questo è chiaro. I giocatori che non riescono a giocare vogliono farlo. Non sei sempre felice ma è il calcio. In fondo questo è ciò che sento, ho aspettative e devo esprimerlo. Negli ultimi anni si vede come mi sono comportato e credo che ciò che Neuer o altre persone hanno detto non sia giusto nei miei confronti. Voglio porre fine a questa controversia. È quello che penso”. Insomma, il dibattito Neuer-Ter Stegen non accenna a concludersi.