Ter Stegen sacrificato “per colpa” di De Jong: la mossa del Barcellona

Rumors dalla Spagna sul fronte cessioni nei blaugrana.

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore in Spagna e non solo si era diffusa la notizia della possibilità che il portiere Marc-André Ter Stegen potesse essere sacrificato dal Barcellona in chiave mercato. Un modo per compensare la mancata partenza di De Jong e fare cassa per poter registrare ufficialmente tutti i colpi in entrata fatti e futuri.

Perdere l'estremo difensore tedesco sarebbe stato il"prezzo" da pagare per non cedere il talentino olandese che ha tanto mercato ma che, appunto, non sembra voler andare via.

Sport.es, però, dà un aggiornamento piuttosto interessante sulla vicenda, spiegando che pure Ter Stegen non abbia alcuna intezione di lasciare la Catalogna. Il periodico iberico ha spiegato come il Barcellona non cederà quindi il suo numero uno tra i pali al fine di poter iscrivere i nuovi acquisti, considerate anche le difficoltà nel convincere appunto Frenkie de Jong ad accettare la corte del Manchester United.

Il tedesco, quindi, sarà titolare indiscusso anche nella prossima stagione. Introiti dovranno essere trovati da altri calciatori...