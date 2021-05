Terence Hill festeggia il Dortmund: “Haaland il migliore”

Il leggendario Terence Hill ha festeggiato il Borussia Dortmund con un messaggio speciale

IL MESSAGGIO - L’iconico personaggio del mondo del cinema ha voluto mandare un originalissimo messaggio al Borussia Dortmund, in sella alla sua moto con la maglia di Haaland: “Ciao Haaland, ciao Dortmund. Grazie per questo bellissimo regalo che mi avete fatto. Sono molto onorato. Haaland, sei veramente il migliore. Grazie per tutti i tuoi gol, grazie per la doppietta contro il Lipsia. Vi auguro il meglio”.