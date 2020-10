Terremoto Barcellona: Bartomeu pronto alle dimissioni prima della gara contro Juventus

La notizia arriva direttamente dalla Spagna e a pochi giorni dalla super sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. Secondo quanto si apprende da El Chiringuito TV, il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu sarebbe pronto alle dimissioni.

Bartomeu: dimissioni in arrivo

Da mesi al centro di critiche per i risultati negativi e la nota vicenda che ha visto coinvolto Lionel Messi, il presidente potrebbe salutare definitivamente l’ambiene blaugrana. Anche secondo Sport, da sempre vicino alle sorti del Barcellona, Bartomeu potrebbe dimettersi in segno di protesta contro la decisione del governo catalano, che ha respinto la richiesta del club di posticipare il referendum del prossimo 1 e 2 novembre: organizzato per permettere ai soci di votare la sfiducia proprio al presidente blaugrana. Di fronte all’emergenza Covid, nelle scorse ore il Barcellona aveva infatti chiesto di rinviare la riunione al 15 novembre per garantire una maggior sicurezza dei partecipanti: molti di loro residenti in periferia e al di sopra dei 60 anni di età.

A fronte di questa situazione, il numero uno avrebbe intenzione di proporre ai suoi amministratori di presentare le dimissioni di tutti durante il consiglio di amministrazione della società che avrà luogo in data odierna per approvare l’anno fiscale per la stagione 2019-20 e il budget per la stagione 2020-21.