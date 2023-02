Terremoto in Turchia, il racconto di Bahoken: “Un palazzo crollato davanti a me”

Stéphane Bahoken , attaccante franco-camerunese del Kasimpasa , è uno dei calciatori che, per fortuna, può raccontare quanto sta vivendo la Turchia in queste ore a seguito del violento terremoto che ha scosso tutto il Paese.

L'atleta si trovava in un hotel nel sud-est della Turchia quando la terra ha cominciato a tremare. Su Le Parisien, si leggono alcune sue parole: "Le fondamenta antisismiche del nostro hotel hanno sicuramente evitato il crollo", ha commentato con un sospiro di sollievo l'attaccante. "Ci sono stati danni minimi rispetto a quelli provocati a tante altre abitazioni e palazzi".

E proprio su quanto vissuto in prima persona, Bahoken ha aggiunto: "Ho visto un palazzo crollare uno vicino all'albergo, davanti ai miei occhi. In un altro albergo forse mi sarebbe caduto il soffitto in testa. Ho avuto paura di morire".