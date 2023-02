Terremoto in Turchia: tutte manifestazioni sportive sospese

Brutto momento per la Turchia che ha deciso di sospendere le attività sportive.

Il Ministro della Gioventù e dello Sport Mehmet Kasapoğlu ha annunciato che tutte le gare sportive nazionali in Turchia in programma sul territorio sono sospese fino a nuova comunicazione. Il terremoto in Turchia ha provocato danni ingenti e tantissimi morti e la decisione dello stop allo sport è stata inevitabile.