Terry e la forza di Van Dijk: “Non è il migliore. Per esserlo deve…”

Parere decisamente illustre se si parla di difensori di livello mondiale nel calcio, quello di John Terry , storico ex centrale della Nazionale e del Chelsea. L'attuale allenatore dell'Aston Villa ha parlato, come riportato da Liverpool Echo , di Virgil Van Dijk e della sua "forza".

A chi gli chiedesse un pensiero sul livello raggiunto dall'olandese, anche a confronto con personaggi del calibro di Kompany dello stesso Terry e di Rio Ferdinand, il mister ha detto: "Ad oggi non è ancora il difensore migliore. Se può essere il migliore della Premier League? Io dico sempre che non bastano 3/4 anni al top. Per essere definito il migliore serve avere continuità. Ripeto. È stato eccezionale negli ultimi 3/4 anni. Ma per essere il migliore, devi essere al top per 10/15 anni".