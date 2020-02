Terry esalta Mourinho: “Poteva prevedere il futuro. Il miglior allenatore mai avuto…”

Domenica si ritroveranno uno davanti all’altro come avversari: John Terry e José Mourinho saranno rivali in campo in Premier League seguendo le rispettive squadre dalla panchina. L’ex difensore è ora assistente di Dean Smith al comando dell’Aston Villa, il portoghese alla guida del Tottenham.

Come riporta il Mirror, però, per Terry non sarà una sfida come le altre, essendo stato Mourinho una figura molto importante per la sua carriera ai tempi del Chelsea. “Per me è stato il miglior allenatore mai avuto”, ha spiegato l’ex centrale inglese. “Ogni cosa che ci diceva negli spogliatoi, poi si realizzava. Se ci diceva che avremmo vinto 4 o 5 a zero accadeva sempre. Poteva prevedere il futuro. Credo che se avesse detto ai giocatori che dovevamo andare sulla luna, beh, ci saremmo andati o quantomeno ci avremmo provato”.