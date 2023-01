Terry, tifoso speciale allo stadio: segue il Chelsea in trasferta in mezzo al pubblico

Il gesto dell'ex capitano.

JohnTerry cuore Chelsea. L'ex storico capitano del club londinese si è camuffato per assistere al match contro il Liverpool nel settore ospiti. Ma, alla fine, è stato riconosciuto dai presenti. Nonostante il momento non certo positivo del club Blues, l'ex difensore ha deciso di seguire la sua squadra in trasferta e lo ha fatto andando non in tribuna ma in mezzo ai "tifosi comuni".

Forse per provare a dare un "contributo" in più come sostenitore, Terry ha scelto questo particolare modo per supportare la squadra allenata da Potter e sui social è diventato subito virale.

L'ex giocatore si è cammuffato, come detto, e si è diretto nel settore ospiti di Anfield Road. Pur provando a coprirsi il volto con un giubotto pesante e un cappello, Terry è stato riconosciuto dai tifosi del Chelsea accorsi a Liverpool che hanno deciso di immortalare questo momento.

Sebbene la sfida sia terminata 0-0, per lui e per gli altri fan presente è stata comunque una festa.

Sui social, Terry ha anche scritto: "Mi è piaciuto molto stare in trasferta con i nostri tifosi. Da giocatore arrivi sull'autobus e vai dritto negli spogliatoi, non puoi vedere o sentire quello che provano i tifosi. Quando mi sono ritirato ho sempre voluto essere in trasferta con i nostri tifosi e mi è piaciuto moltissimo. Un enorme grazie a tutti i nostri sostenitori che viaggiano per il mondo sostenendo il nostro grande club. Vi amo tutti".