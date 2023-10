Testata e gesto osceno in campo: calciatrice dà scandalo in Spagna

Nerea Aparicio, difensore del Don Benito, club di terza divisione, perde la testa durante il derby contro l'Extremadura: pesante squalifica in arrivo

Perdere la testa in campo è sempre riprovevole per un calciatore. Che si tratti di un brutto fallo di gioco o di una reazione scomposta verso un avversario o verso l’arbitro, oltre che subire una squalifica, prevedibilmente pesante, il protagonista di questi brutti gesti è destinato a diventare oggetto di critiche inevitabili sul piano dell’immagine.

Se tutto questo accade in un derby non può bastare l’attenuante dell’adrenalina, ma se la protagonista in questione è una donna la notizia è fatalmente destinata a fare ancora più scalpore.