Tevez al Corinthians, il presidente: “Tutti lo vogliono. Dopo Ronaldo è il più amato”

Carlos Tevez in Brasile? La possibilità di vederlo giocare nel Corinthians esiste e a confermarla è Andrés Navarro Sanchez, presidente del club. Nonostante la smentita relativa al suo imminente approdo nella società, il numero uno del club brasiliano non ha potuto escludere che, in futuro, l’Apache possa approdare da loro: “Mi piacerebbe che tornasse. Tutti vorrebbero Carlitos. Tutto può succedere, ma non c’è niente sul suo ritorno”.

Ma non solo. Il patron del Corinthians ha anche ammesso a globoesporte: “Questo è un momento complicato perché è tutto fermo e non abbiamo avuto conversazioni con nessuno. Tévez è un idolo al Corinthians e i tifosi lo amano. Dopo Ronaldo è il più amato. Però non c’è stata alcuna conversazione col suo agente, né altro. È tutto complicato, il calcio è fermo e non sappiamo quando si tornerà alla normalità”. A 36 anni, Tevez è in scadenza di contratto col Boca Juniors e dopo aver vinto il titolo potrebbe pensare di cambiare aria e cercare altra gloria altrove.