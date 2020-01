Tevez annuncia: “Finirò la carriera al Boca Juniors. A giugno deciderò…”

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ha preso una decisione: chiudere la carriera con la maglia degli Xeneizes. L’Apache, ex anche della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro l’Universitario dandosi un termine per stabilire quando appendere gli scarpini al chiodo.

DECISIONE – “Mi ritirerò con questa maglia“, ha annunciato il centravanti come riporta La Nacion. “Ma non so se al termine di questa stagione o più avanti. A giugno deciderò cosa fare. Sono grato alla tifoseria del Boca Juniors per quanto mi sostiene e con il club va tutto bene. Riquelme? Ci siamo detti tutto ciò che dovevamo dirci”. Il contratto di Tevez terminerà proprio a giugno, ma la dirigenza degli Xeneizes potrebbe decidere di rinnovarglielo, argentino permettendo…