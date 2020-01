Tevez, clamoroso ritorno: sei mesi in Premier League per aiutare il Manchester United

Undici anni dopo, Carlos Tevez potrebbe fare ritorno al Manchester United. Questa l’indiscrezione lanciata da ESPN secondo cui l’argentino sarebbe tra i papabili per dare una mano alla squadra. L’attaccante del Boca Juniors potrebbe essere una soluzione di lusso – e romantica – per gli inglesi che stanno attraversando un momento di difficoltà dovuto anche alle defezioni nel pacchetto avanzato.

Dopo il k.o. di Marcus Rashford, il Manchester United dovrà fare a meno del suo centravanti per almeno sei settimane, ecco perché i Red Devils si sono messi alla ricerca di una punta che possa prendere momentaneamente il suo posto. Tevez avrebbe le caratteristiche giuste sia dal punto di vista tecnico che contrattuale per sostituirlo temporaneamente. Per l’ex calciatore anche di Manchester City e Juventus, che farà 36 anni il prossimo 5 febbraio, si potrebbe pensare ad un contratto fino al termine della stagione.