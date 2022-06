Tevez, dal campo alla panchina: può diventare presto allenatore

Dal campo alla panchina: l'Apache pronto per una nuova esperienza di vita

Redazione ITASportPress

Carlos Tevez è pronto a rimettersi in gioco, non come calciatore bensì come allenatore. Questa la bomba sganciata nelle scorse ore da Olé che parla dell'Apache già in trattativa con un club.

L'argentino aveva confermato il suo addio al calcio all'inizio del mese spiegando: "Mi hanno offerto tante cose, anche proposte dagli Stati Uniti ma per me questo è tutto. Ho dato tutto". Inoltre l'ormai ex attaccante aveva anche aggiunto in prospettiva futura: "Il mio sogno ora è fare l'allenatore".

ALLENATORE - E adesso, ecco che l'occasione potrebbe essere arrivata. Da quanto si apprende, infatti, il RosarioCentral avrebbe pensato a Tevez come allenatore. Ma non solo. L'ex attaccante si sarebbe incontrato con il vicepresidente del club rosarino, Ricardo Carloni, e con il dt Raul Gordillo che starebbero concretamente pensando anche a lui per occupare il posto lasciato vacante da Leandro Somoza. Staremo a vedere se effettivamente ci sarà la svolta nella vita e carriera dell'Apache, alla ricerca di nuovi stimoli, ma sempre col pallone nella testa.