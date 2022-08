Tevez denunciato da gruppo di allenatori: non avrebbe il patentino

Curioso caso in Argentina nei confronti di Carlos Tevez , diventato da poco allenatore del Rosario Central . Come riportato anche da TyC Sports , infatti, un nutrito gruppo di allenatori argentini è ufficialmente sul piede di guerra contro l'Apache in quanto non avrebbe in requisiti per esercitare la professione di mister.

Leggendo le motivazioni, si capisce ancora meglio: "Non ci interessa che finisca in prigione, ma vogliamo solo che la legge non continui ad essere violata. Apprendiamo che il corso (propedeutico per l'ottenimento della licenza, ndr) è stato iniziato nel 2021 e, dato che dura almeno tre anni, non poteva ricevere l'abilitazione prima del 2023. Se avesse firmato come portaborracce, non ci sarebbe stato nessun problema. Si tratta solo di far rispettare la legge, c'è gente che dedica la vita al calcio e non riesce a mangiare", le parole dell'avvocato a La Capital.