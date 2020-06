Tevez, disavventura a causa del golf: fermato dalla polizia

Piccola disavventura per Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors. La passione per il golf lo ha portato a trovarsi alle prese con la polizia della città di Tandil. L’Apache voleva dilettarsi nel suo hobby ma a causa delle restrizioni vigenti per l’emergenza coronavirus, la cittadina è “chiusa” per i non residenti.

Evidentemente Tevez non lo sapeva ed è arrivato alle porta della città dove è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine che, dopo un controllo, lo hanno fatto tornare indietro. Come riporta il Clarin, la polizia ha commentato l’episodio che ha visto protagonista l’ex attaccante della Juventus: “Non ha avuto problemi a tornare indietro, è stato molto gentile”, hanno commentato le forze dell’ordine. “Ha detto che quando tutto finirà, tornerà a giocare a golf qui senza problemi”, ha rivelato il responsabile del controllo del traffico.

Tevez, che non era in possesso del permesso di circolazione, ha dovuto quindi rimandare la partita golf…