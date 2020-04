Tevez e le liti con Ferguson: “Si credeva il presidente d’Inghilterra”

Per Tevez il Manchester United ha rappresentato gioie e dolori. Un’esperienza resa dolce dalla vittoria in Champions nel 2008, ma fatta anche di contorni amari come le liti con Ferguson e la conseguente scelta di cambiare squadra pur restando a Manchester.

GLI ANEDDOTI – Carlos Tevez durante una lunga intervista a Marca ha parlato del rapporto teso con Ferguson: “Si crede il presidente dell’Inghilterra. Era impossibile discutere con il vecchio, perché saresti comunque uscito sconfitto. Fece un errore a lasciarmi in panchina nella finale di Roma. Fu l’unica finale che la squadra ha reso da quando sono arrivato io. Lo striscione RIP Fergie dopo la vittoria in Premier League? Mi lasciai trasportare dall’emozione del momento, certamente non era mia intenzione mancare di rispetto a Ferguson che rispetto come uomo e come allenatore”.