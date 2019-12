Tevez giura amore eterno al Boca Juniors: “Per il rinnovo bastano 5 minuti, voglio restare”

Il futuro di Carlo Tevez sarà ancora tinto di gialloblù. Un amore eterno da parte del classe 1984 nei confronti del Boca Juniors, squadra nella quale gioca dal 2018 ma la cui maglia è stata vestita anche nelle giovanili, in prima squadra dal 2001 al 2004 e dal 2015 al 2017. “Voglio ancora giocare nel Boca e finire qui la mia carriera – ha spiegato l’Apache ai microfoni di Fox Sports Argentina -. Per rinnovare il mio contratto ci vogliono 5 minuti, non pongo alcuna condizione per continuare a giocare in questo club. Mi sono pentito per averlo lasciato, precedentemente, per andare in Cina”. Ebbene sì, l’ex City, United e Juventus, nel 2017, ha vissuto una stagione allo Shanghai Shenhua, totalizzando appena 4 gol in 16 presenze.