Tevez, il nuovo look è virale: “Un dinosauro”, “Sembra Avatar”

Ci aveva già abituato ad acconciature e look piuttosto “spinti”. Forse, adesso, Carlos Tevez ha davvero esagerato. L’ex storico attaccante anche di Manchester United e Juventus, ora al Boca Juniors si è mostrato attraverso alcune stories Instagram diventate subito virali, con un nuovo tagli di capelli decisamente azzardato. Colori degli Xeneizes ma una sorta di cresta che ha scatenato diverse reazioni.

Tevez, il nuovo look è virale

Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo, o per lo meno dell’Argentina. Complici gli autori del taglio che su Instagram, con delle stories, hanno reso noto il nuovo taglio di Carlos Tevez. Una sorta di cresta con una punta di blu dalla punta alla fine. Inutile dire che la nuova acconciatura non abbia generato solo reazioni positivie.

“Sembra un dinosauro”, ha scritto qualcuno. Altri si sono divertiti con un paragone: “Ma non è il personaggio di Avatar?”. Altri, invece, hanno apprezzato la scelta dei colori, in fede alla sua squadra, il Boca Juniors. Insomma, Tevez non smette di stupire. Non solo in campo…