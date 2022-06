Tevez, la sfida alla guida del Rosario: “Mio modello di allenatore è Conte”

AMBIENTE E SQUADRA - "La mia prima sfida da allenatore al Rosario Central è la sua gente. Ho avuto tante offerte da molti club, ma Rosario ha quel qualcosa in più che viene dato dalla sua tifoseria. Ciò significa che se facciamo le cose bene possiamo fare tanta storia. Per questo ho piena fiducia che io e il mio gruppo possiamo fare qualcosa di buono a Rosario Central". E a proposito della squadra, Tevez ha spiegato: "Se ho chiesto rinforzi? No. Mi fido molto di questi giocatori e non ho ancora chiesto nessun rinforzo. Un anno fa ero dall’altra parte della linea del campo e nel corso della mia carriera non mi piacevano gli allenatori che arrivavano e chiedevano rinforzi. So cosa si prova. Prima voglio vedere i ragazzi e capire se davvero vogliono essere qui e lottare per il Rosario. Chi vuole giocare qui lo deve dimostrare in ogni allenamento, in ogni partita. Questo club è un gigante addormentato, va svegliato".