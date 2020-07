Tevez, l’appello: “Non è il momento del calcio. In Argentina la gente muore per il coronavirus”

Carlos Tevez non ci sta e nel corso della sua intervista ai microfoni di Tyc Sports lancia un appello per fermare il calcio e pensare alle vittime del coronavirus e ai danni che l’espandersi della pandemia sta creando a tutto il Paese. L’attaccante del Boca Juniors si è detto anche contrario alla ripartenza delle competizioni con la Copa Libertadores che dovrebbe ripartire a metà settembre.

Tevez: “Non è il momento per pensare al calcio. La gente muore”

“Questo non è il momento per il calcio, ci sono persone che stanno morendo”. Questo il pensiero del bomber argentino. “C’è molta pressione da tutte le parti, ma sapendo che ci sono persone che stanno morendo è molto difficile tornare a giocare. Questo non è il momento. Gli ospedali sono collassati. Ho persone vicine che sono state molto male. Di recente i miei suoceri sono stati ricoverati in ospedale e ne sono usciti solo perché sono forti. Quello che sta succedendo riguarda tutti noi”, ha detto in modo preoccupato Tevez. “La Conmebol ha indicato il 15 settembre come data per il ritorno della Libertadores, ma parliamo di una data provvisoria che si èuò modificare. Secondo me non possiamo bruciare le tappe. Sono preoccupato che le persone stiano bene, in salute, che tutto ciò accada rapidamente. Non sono preoccupato che la Conmebol fissi una data. Il calcio ha molti affari in ballo, ma non tiene conto del fatto che qui ci sono persone malate”.

Una situazione davvero difficile e paradossale visto anche il comportanto di tante persone che continuano ad andare a casa dell’Apache a chiedergli autografi: “Al mio campo viene continuamente gente a chiedermi autografi e foto. Sono andato pure dal sindaco per spiegargli la situazione. Se chi viene è adulto cerco di dirgli che non può farlo ma ai più piccoli non riesco a dire di no”.

