Tevez: “Messi non è felice al Psg. Argentina? Al Mondiale…”

L'argentino ha commentato il momento del connazionale a Parigi e ha dato uno sguardo al prossimo Mondiale in Qatar

Una stagione non felice conclusa col solo titolo di Ligue 1 mai stato in discussione. Parliamo del Paris Saint-Germain e nello specifico di Lionel Messi al suo primo anno a Parigi non esattamente da ricordare. La Pulce è arrivata in Francia per provare ad aiutare il club a vincere la Champions League ma le cose non sono andate come si sperava. Un adattamento complicato e qualche problematica tattica e fisica hanno impedito all'argentino di esprimersi al meglio tanto da far parlare di lui come "stanco" e soprattutto non felice. Di questo avviso è anche Carlos Tevez, storico attaccante e suo connazionale, che ai microfoni di Selección de Noticias, camino a Qatar su El Nueve, ha detto la sua sul sette volte Pallone d'Oro.