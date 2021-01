Tevez, un anno ancora al Boca Juniors e poi… : “Penso farò l’allenatore”

Carlos Tevez non si ritira, non dopo la vittoria del campionato da parte del suo Boca Juniors. L’Apache ha festeggiato con i suoi e ha già annunciato quale sarà il suo prossimo futuro: restare ancora un anno e dare la caccia alla Libertadores.

Tevez: Libertadores e futuro da tecnico

Il Boca Juniors vince il campionato e si consola dopo l’eliminazione dalla Copa Libertadores di pochi giorni fa. Carlos Tevez, uomo simbolo della squadra, giura amore e promette un altro anno e questa volta l’obiettivo è chiaro: portare a casa quella Coppa sfuggita ancora quest’anno. Come riporta Olé, l’Apache ha parlato del suo futuro rimandando il ritiro, almeno per la prossima annata: “Resto ancora. Ho un contratto per un altro anno e quindi vedrete ancora Tevez qui al Boca”, ha detto l’attaccante. “Non sbaglierò due volte“, ha continuato in riferimento alla Libertadores. “In questo anno molto difficile che ho avuto dal punto di vista della famiglia, è stato comunque positivo in campo e penso di poter ancora dare. La gente del Boca rimanga calma. Penso che mi sia rimasto poco da giocare, questo deve essere uno degli ultimi anni. Poi inizierò a studiare, mi preparo per essere un allenatore, vedremo cosa farò. Bisogna essere preparati. Io rimango qui”.