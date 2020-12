Tevez, un gol (e una maglia) per Maradona: la dedica speciale del bomber del Boca Juniors

Non poteva certo mancare il tributo da parte di Carlos Tevez al suo idolo e “fratello” Diego Armando Maradona. L’attaccante del Boca Juniors aveva saltato, forse anche per la troppa emozione, la prima sfida dei suoi subito dopo la scomparsa del Diez. Ma la sua scesa in campo non si è fatta attendere troppo e nella gara di Copa Libertadores contro l’Internacional, eccolo match winner e autore di un grande omaggio al defunto Pibe de Oro.

La dedica di Tevez

Un gol dei suoi, di tecnica e di forza. Per altro decisivo per la vittoria finale degli Xeneizes. Ma soprattutto una dedica molto molto speciale a Maradona. Tevez ha fatto gol e si è immediatamente tolto la propria t-shirt mostrandone un’altra, sempre del Boca, ma del 1981. Quella vestita all’epoca dal suo idolo. Un tributo che ha fatto presto il giro del mondo e che, evidentemente, Carlitos non vedeva l’ora di fare.