Thiago Alcantara: “Barcellona una scuola di vita più che di calcio…”

"La voglia di cambiare, di provare a vincere e Klopp mi hanno portato a Liverpool"

Interessante intervista rilasciata a DAZN da parte di Thiago Alcantara , attuale centrocampista del Liverpool con un passato tra Bayern Monaco e Barcellona. Ed è proprio sui blaugrana che lo spagnolo classe 1991 si sofferma. In modo particolare sullo stile dei catalani, conosciuti sia nelle giovanili che, successivamente, in prima squadra.

ATTUALITA' - Sul passaggio dal Bayern Monaco al Liverpool, il centrocampista ha spiegato: "Vuoi nuove sfide e imparare un nuovo campionato in un nuovo club. Per continuare a competere ai massimi livelli e vincere il maggior numero di titoli possibile. Questo è stato il motivo per cui mi sono trasferito al Liverpool. A questo si è aggiunto anche l'allenatore che era al Liverpool Jurgen Klopp. All'inizio si trattava di abituarsi al ritmo della partita, perché in altri campionati si possono avere dei momenti di calma durante una vergogna, ma qui tutto è più veloce".