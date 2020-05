Thiago Alcantara: “Chiudere carriera al Bayern Monaco sarebbe meraviglioso…”

Simpatiche dichiarazioni con tanto di promessa d’amore al Bayern Monaco da parte del centrocampista spagnolo Thiago Alcantara.

Parlando a La Vanguardia, tra i vari temi affrontati dal classe anche il suo futuro con il desiderio di restare a Monaco di Baviera magari fino al termine della carriera: “Finire la carriera al Bayern? Sono a Monaco da quasi otto anni e non avrei mai pensato che avrei giocato nel calcio tedesco”, ha esordito il giocato. “Credo sia difficile rispondere a questa domanda perché devono esserci molte cose che vanno nel verso giusto. Ad esempio che io rimanga sempre ad alto livello. Oppure che il club improvvisamente non cerchi un giocatore nel mio ruolo alto 1,90 (lui è poco più di 170 cm ndr). In ogni caso il Bayern sarebbe un club davvero meraviglioso dove chiudere la carriera”.