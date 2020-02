Thiago Alcantara difende Kepa: “Non so cosa stia vivendo, ma è un grande portiere”

Con un secco 3-0, il Bayern Monaco ha espugnato il campo del Chelsea nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ipotecando così il passaggio del turno. Nelle file dei blues, è rimasto ancora una volta in panchina il portiere Kepa Arrizabalaga, al quale è stato preferito l’esperto Willy Caballero. L’estremo difensore spagnolo sta infatti attraversando un momento difficile, che ha spinto il tecnico Frank Lampard a puntare sull’argentino nelle ultime uscite. A difendere Kepa però, ai microfoni di Efe, è intervenuto il suo compagno di squadra in nazionale Thiago Alcantara, che milita attualmente nel Bayern.

KEPA – “Per me è un grande amico e sono molto affezionato a lui. E’ un grande portiere, non so che situazione stia vivendo al Chelsea”.