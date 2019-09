Thiago Motta avvisa: “Psg? Troppa euforia dopo la Champions, ma ha un vantaggio per vincere…”

Thiago Motta, storico ex centrocampista di Inter e Psg, è tornato a parlare della squadra francese, suo ultimo club, ai microfoni de L’Equipe. Protagonista con l’Inter nello storico anno del Triplete, l’ex calciatore ha detto la sua sulla squadra di Tuchel, soprattutto dopo la grande vittoria di Champions League contro il Real Madrid.

EUFORIA – “Se mi chiedete se il Psg sia una delle candidate alla vittoria della Champions League, la risposta è ovviamente sì, anche se i suoi recenti fallimenti contraddicono quanto sto dicendo. Il Paris Saint-Germain ha la squadra, il gioco e le ambizioni per essere nel gruppo delle contendenti al titolo insieme a Barcellona, Real Madrid, Liverpool e Manchester City”. Ma dopo le belle parole, anche un piccolo rimprovero: “”All’interno del club, vivono con eccessiva euforia ed enfasi i big match di Champions. Hanno troppa fiducia nella vittoria che poi non si traduce in vittoria. Per vincere la Champions, devi trovare il giusto equilibrio tra motivazione e fiducia, che il PSG non ha ancora raggiunto”.

VANTAGGIO – Ma c’è un aspetto che potrebbe aiutare il club parigino nell’impresa, il “poco allenante campionato”: “Ligue 1 non competitiva? Dico questo: Prima dell’ultimo Man United-Psg, la squadra è stata in grando di mandare in campo in campionato una formazione senza otto titolari perché aveva quindici punti di vantaggio sulla seconda. Una cosa impensabile per il Manchester City e il Liverpool,,.“.