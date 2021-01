Thiago Silva a sorpresa: “L’esonero di Tuchel al PSG era prevedibile”

Nelle ultime settimane si è verificato un vero e proprio ribaltone in casa Paris Saint-Germain. Il club parigino, terzo in classifica nella Ligue 1, ha preso la decisione di esonerare il tecnico Thomas Tuchel, lo stesso allenatore che solamente quattro mesi fa aveva guidato i parigini alla finale di Champions League.

PREVEDIBILE

Tuttavia c’è chi non è affatto sorpreso da questa decisione. Si tratta di Thiago Silva. Il difensore brasiliano ex PSG, infatti, ha spiegato a RMC Sport il suo punto di vista: “Era prevedibile che sarebbe successo. Sapevamo che c’erano delle situazioni che dovevano essere cambiate. Leonardo ha preso la situazione in mano, ha fatto la sua scelta. Non si sa se abbia fatto bene, di certo non era previsto che fosse esonerato in quel momento, appena dopo una partita”.