Thiago Silva criticato dopo k.o. col Brentford, la moglie: “Rispetto. Non è una macchina”

La moglie del brasiliano sui social

Non è la prima volta che la signora Belle si fa sentire per una partita di calcio. Questa volta, la moglie di Thiago Silva è andata in soccorso di suo marito dopo aver sentito alcune critiche nei suoi confronti. Il Chelsea ha perso contro il Brentford in campionato e qualche commentatore tv se l'è presa con l'atteggiamento troppo passivo del difensore brasiliano.

Sua moglie, presente allo Stamford Bridge, ha sentito tutto e via social si è sfogata: "Sono qui nel mio box allo Stamford Bridge. Ho appena ascoltato in questo momento il commentatore che ha detto che Thiago Silva non sta contrastando abbastanza. Rispettatelo! Thiago è arrivato ieri a Londra. Thiago ha giocato per il Brasile e può essere molto stanco. Thiago ha 37 anni, gioca come se avesse 20 anni. Quindi rispettalo, non è una macchina. Ha bisogno di rilassarsi, va bene?".