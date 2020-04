Thiago Silva dice addio all’Europa: “Vorrei tornare alla Fluminense”

Thiago Silva è stato per molti anni uno dei centrali più forti al mondo. Consacratosi nel Milan, il brasiliano nel 2012 ha sposato il progetto del PSG dove gioca tutt’ora. La sua avventura in Europa però potrebbe essere giunta al termine. L’ex rossonero infatti, durante una diretta Instagram, ha parlato del suo futuro.

BRASILE – Un futuro che ha tinte verdeoro in quanto il centrale vorrebbe tornare a giocare in Brasile, in particolare al Fluminense. Queste le sue parole: “Se sogno di giocare nuovamente nel Fluminense? Sì, perchè nei momenti più difficili della mia vita mi ha aperto le porte. La gratitudine va sempre al di sopra di tutto. Non so ancora quando, ma ho intenzione di tornare per indossare di nuovo quella maglia“.