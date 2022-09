Thiago Silva e il ‘gelo’ Neymar-Mbappé: “Argomento che mette a disagio…”

Conosce molto bene uno, un po' meno l'altro. Eppure, dalle parole di Thiago Silva si comprende bene come la relazione tra Neymar e Mbappé al Paris Saint-Germain non sia per davvero rose e fiori e che gli attriti di cui spesso i media hanno parlato esistono eccome.

Come riportato da Sport.es , il difensore brasiliano di Chelsea e della Nazionale verdeoro, grande ex Psg, ha risposto ad alcune domande sul tema cercando di rimanerne fuori ma spiegando come la situazione stia creando non pochi disagi.

"Il rapporto tra Neymar e Mbappé? Non sono coinvolto in tutto questo, non so cosa sta succedendo", ha voluto precisare Thiago Silva. "Non posso parlare di Kylian, ma - riporta Sport - posso parlare di Neymar, dato che lo conosco molto bene. Lui fa di tutto per aiutare la squadra, fa tanti gol e tanti assist, questo è Ney. Lui è incredibile, un mago. Purtroppo negli anni precedenti ha avuto infortuni molto gravi che non gli hanno permesso di concludere bene la sua stagione fisicamente. Quest'anno è un'altra cosa. Si è preparato molto durante le vacanze. Io ero con lui in Brasile, l'ho visto e spero possa continuare con questa mentalità. Non posso parlare di altre cose ma sicuramente questo argomento mette a disagio più di una persona".