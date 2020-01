Thiago Silva, futuro incerto al Psg. L’agente non ci sta: “Vuole rimanere, ma se il club non chiama…”

Futuro in bilico in casa Paris Saint-Germain per Thiago Silva. Il difensore brasiliano è sotto la lente d’ingrandimento da questa estate. Il suo contratto con il club francese scade a fine stagione e dai vertici dirigenziali, a quanto sembra, ancora nessun contatto per il rinnovo.

Dalle colonne di France Football, il suo agente Paulo Tonietto ha mandato un chiaro segnale al club transalpino facendo intendere di aver terminato la pazienza: “Il Psg non si è ancora fatto vivo. Thiago ha voglia di rimanere, ma ci sono dei limiti e se il club non ci chiamerà entro certi tempi dovremo prendere una decisione. Non possiamo aspettare all’infinito. Leonardo è un amico, ma non ho voglia di elemosinare un incontro”.